Vidraçaria Cristiano está há quase 20 anos no mercado de vidros e esquadrias

Com início em 2007, a Vidraçaria Cristiano atua há 18 anos no setor de vidros e esquadrias em Araucária. Vencedora por três anos consecutivos como “Melhor Vidraçaria” no Melhores do Ano, a empresa surgiu a partir da iniciativa de Cristiano, que começou aos 16 anos, transportando vidros em uma bicicleta emprestada do avô para realizar pequenas instalações.

“O Cristiano começou a empreender com R$100, que pegou emprestado do avô, carregando os vidros na bicicleta para fazer a instalação, com o tempo ele foi trabalhando, devagarzinho ele conquistou a moto, em seguida o carro, até conquistar a loja”, conta a esposa e hoje sócia da empresa, Jakeline.

O primeiro ponto de atendimento foi montado no bairro Santa Regina, onde a empresa permanece até hoje. “A gente já está há 18 anos aqui, praticamente no mesmo lugar onde a gente começou”, afirma Jakeline.

Com o tempo, o negócio cresceu. A empresa passou de um espaço alugado para uma sede própria, e posteriormente adquiriu um terreno nos fundos para expandir sua estrutura. De acordo com os proprietários, a nova área será destinada à construção de uma fábrica de esquadrias de alumínio com 2.100m². “A loja atual vai continuar com 300m² e vai ser o nosso showroom”, explica ela.

O quadro de funcionários atualmente é composto por 25 colaboradores, distribuídos entre áreas técnicas, atendimento e produção. Entre os serviços realizados estão esquadrias de alumínio, fachada glazing, portões em vidro e alumínio, coberturas fixas e retráteis, portas ripadas, portas em perfilatos, instalação de boxes e espelhos.

O atendimento inclui orçamento, instalação e acompanhamento pós-venda, “a gente sempre está à disposição caso o cliente precise de manutenção ou alguma orientação depois da instalação, porque não é também só vender, entregar e virar as costas. Às vezes o cliente precisa de um auxílio, precisa de uma manutenção. Então a gente sempre tá ali à disposição pra tudo”, acrescenta.

A bicicleta usada no início das atividades foi comprada da família e hoje está guardada como uma recordação de onde tudo começou, “guardamos ela para lembrar onde a história começou e o objetivo que levou o Cristiano a empreender: oferecer boas condições e qualidade de vida para a família, e hoje, graças a Deus nós conseguimos”, completa Jakeline.

Entre as metas está a consolidação da fábrica e a ampliação da variedade de esquadrias disponíveis para o mercado local. A empresa também projeta a introdução de novas linhas de produtos. “A gente está trazendo novidades para Araucária que ainda não são comuns por aqui, então os clientes podem esperar por novidades”, destaca.

SERVIÇO

A Vidraçaria Cristiano atende Araucária e região, e você pode acompanhar os trabalhos realizados através do Instagram @vidracaria.cristiano. A loja está localizada na rua Manoel Ribas, 1367, no bairro Santa Regina, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00.

