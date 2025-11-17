Você que é apaixonado pelo xadrez, prepare-se para grandes jogadas no dia 19 de novembro. O Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, irá receber a sétima edição do Desafio Escolar de Xadrez, que vai envolver estudantes de Araucária, entre 8 e 17 anos.

Os participantes serão divididos em três categorias: Classe A para nascidos em 2008, 2009, 2010 e 2011; Classe B para nascidos em 2012, 2013 e 2014; e Classe C para nascidos em 2015, 2016 e 2017.

SOBRE O DESAFIO

O Desafio Escolar de Xadrez foi criado para atender as redes de ensino do município, na modalidade que exige concentração, disciplina e raciocínio e estimula o aluno a resolver problemas, investigar e criar estratégias.

A cada nova edição do desafio o número de participantes tem sido mais expressivo, o que reforça a força que o xadrez vem conquistando entre os estudantes de Araucária.

