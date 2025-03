Vila Capanema recebe jogos beneficentes entre os Amigos do Macaris e a Polícia Militar

Neste domingo, 16 de março, o Estádio Durival Britto e Silva, mais conhecido como Vila Capanema, em Curitiba, vai receber grandes nomes do futebol curitibano para dois jogos beneficentes. O objetivo é reunir os apaixonados pelo esporte em prol de uma boa causa: arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O primeiro jogo começa às 9 horas e será entre os Amigos do Macaris x Amigos do Coronel Stoccheiro. Já o outro jogo começa às 10h30 entre os Amigos do Macaris X Batalhão de Choque da Polícia Militar do Paraná. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível.

Os jogos serão transmitidos pelo canal do YouTube da RP Esportiva. Entre os craques que estarão presentes, há nomes como Alex, Keirrison, Rafinha, Marlos, Goiano, Everton, Deivid, Castorzinho, Valdomiro, Auri, Leandro Silva, Badé, Ricardo Ehle, Xaves, Culik, César Romero, Neneca, Ney Santos.

A Vila Capanema fica na Rua Engenheiros Rebouças, n.° 1100, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

