Vinte e um estudantes de Araucária farão intercâmbio em 2026 pelo “Ganhando o Mundo”

Conhecer outros países é o sonho da maioria dos adolescentes. Agora imagine ir para fora do Brasil, sem gastar nenhum centavo com despesas de viagem. É exatamente essa oportunidade que 21 estudantes da primeira série do Ensino Médio de 14 escolas estaduais de Araucária estão tendo. Eles foram aprovados no processo seletivo para participar do Programa Ganhando o Mundo 2026, do governo estadual. Com exceção de um aluno do Município, todos os demais convocados já confirmaram a viagem e entregaram a documentação necessária, em clima de muita empolgação.

Eles também estão na expectativa em saber para que países serão designados, entre eles a Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Lá eles permanecerão durante um semestre letivo.
O Ganhando o Mundo é o maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil voltado à rede pública estadual, que oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas e culturais em instituições internacionais de excelência. Desde a sua criação, em 2022, mais de 2.500 alunos, professores e diretores já foram beneficiados pela iniciativa, que ultrapassa R$ 500 milhões em investimentos – cobrindo passagens, bolsa-auxílio, documentação e suporte completo.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa ter cursado do 6.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental em uma instituição de ensino da rede pública estadual do Paraná; ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos e meio na data de embarque para o intercâmbio; apresentar médias iguais ou superiores a 7,0 em cada uma das disciplinas/componentes curriculares da Matriz Curricular nas avaliações do ano anterior ao processo seletivo, constatadas no Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE; bem como ter frequência igual ou superior a 85% em cada uma das disciplinas/componentes curriculares; e ainda ter participado da Prova Paraná Mais em 2024.

ABRANGÊNCIA

Além de estudantes, o programa contempla diretores e professores de instituições estaduais. O edital com os nomes dos professores convocados ainda não foi divulgado pela Secretaria de Estado da Educação. Mas a lista de diretores já saiu. De Araucária, foram convocadas para o intercâmbio em 2026 as diretoras Sandra Betineli da Costa, do Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha, e Danielle Martins Kurovski, do Colégio Estadual do Campo Araucária. Elas farão um intercâmbio educacional no Chile, considerado um país referência em educação, tendo uma das melhores classificações no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).

Vinte e um estudantes de Araucária farão intercâmbio em 2026 pelo “Ganhando o Mundo”
Foto: Divulgação

“A ideia é vivenciar as práticas de gestão pedagógica daquele país, que se destacaram na proposta de formação continuada e na estrutura de políticas públicas em suas escolas”, afirma Sandra.
Danielle complementa que as duas irão vivenciar práticas de gestão escolar pedagógica para tentar implementar essas abordagens nas escolas onde são diretoras, sempre focando na aprendizagem dos estudantes e melhoria nas metodologias de ensino. “Fiquei muito feliz por ter sido convocada, pois isso mostra que estamos no caminho certo. Um dos critérios para concorrer, é ter atingido a meta do IDEB em 2023. O Colégio Araucária subiu 8 pontos no último SAEB, então posso dizer que essa conquista não é só minha, mas de toda a comunidade escolar do Rio Abaixinho”, comemora.

O diretor do Colégio Estadual do Campo Guajuvira, Carlos Fontalva, relata que fez o intercâmbio no Chile no ano passado, por isso não poderia participar do programa em 2026. “Foi uma experiência incrível, trouxemos muitas práticas que estão dando certo naquele país e que também podem trazer resultados positivos em nosso colégio”, comentou.

Desde 2022, quando o programa Ganhando o Mundo foi criado, o Colégio Estadual Professor Julio Szymanski tem sido contemplado. Uma professora de Artes fez intercâmbio no Canadá, e estudantes viajaram para países como a Escócia, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra e Austrália. Este ano, o Szymanski foi o colégio com o maior número de estudantes convocados de Araucária, para participar do intercâmbio.

Foto: Divulgação

OS INTERCAMBISTAS

Conheça agora os 21 estudantes de Araucária que embarcarão para o intercâmbio em 2026. Lembrando que o edital com a lista dos países aos quais cada um deles será designado ainda não foi divulgado pela SEED.

