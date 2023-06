Violação de túmulo em cemitério da cidade revoltou familiares

A falta de segurança nos cemitérios de Araucária sempre foi motivo de preocupação entre os familiares que possuem entes queridos enterrados nesses locais. Nesta semana, a violação de um túmulo no Cemitério Jardim Independência causou revolta da família e reacendeu a discussão. Uma moradora que entrou em contato com o Jornal O Popular contou que o avô foi enterrado no local e no dia seguinte a família já foi chamada porque o túmulo dele havia sido aberto.

“Ficamos indignados com a situação e decidimos expor o fato para que os órgãos de segurança tomem alguma providência e para que não aconteça o mesmo com nenhuma outra família”, disse a mulher. Ainda de acordo com ela, o coveiro do cemitério teria dito aos familiares que a violação de túmulos seria recorrente, nos dois cemitérios da cidade.

Quanto ao caso em questão, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsável pela administração dos cemitérios Jardim Independência e Central, explicou que quando o coveiro abriu os portões, por volta das 7h15, se deparou com o túmulo violado e imediatamente comunicou seu encarregado, que acionou a Guarda Municipal. “Fizemos uma vistoria no local e constatamos que alguém provavelmente havia removido a tábua de proteção que estava sobre a laje recém feita e acabou quebrando a tampa do túmulo, deixando o caixão à vista. Porém constatamos que não violaram o caixão. Imediatamente avisamos os familiares, eles compareceram no cemitério, avaliaram a situação e acompanharam a restauração dos estragos”, disse o secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador.

Ele disse ainda que a secretaria se solidariza com os familiares, porque de fato foi um caso bastante constrangedor, porém reforça que violações de túmulos são muito raras de acontecer, o que se vê com frequência, nos dois cemitérios, são ataques de vândalos, que causam destruição e roubam materiais. “O vandalismo, não apenas nos cemitérios, mas em todos os próprios públicos, sempre foi um problemão para o Município. A secretaria não consegue conter todas as depredações e é praticamente impossível pegar um vândalo em flagrante. A Guarda Municipal faz rondas nos dois cemitérios, porém não tem como termos viaturas fixas nesses locais, então os vândalos sempre acham uma brecha para agir. Nossa função é sempre deixar os cemitérios limpos e organizados, mas em questão de segurança, é difícil pensar em uma solução definitiva”, lamentou Cantador.

A Guarda Municipal informou que durante o dia faz rondas constantes nos dois cemitérios da cidade, já no período noturno, as rondas são feitas em dias alternados ou quando a equipe é acionada para atender alguma ocorrência. “Essa recente violação de túmulo foi um caso isolado, a muito tempo não ocorria uma situação como essa. O que vimos são vândalos agindo dentro dos cemitérios para roubar materiais ou ainda invadindo esses locais para passar a noite. E sempre que conseguimos flagrá-los, tomamos as medidas necessárias”, declarou a GMA.

