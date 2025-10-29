Mais um crime de violência doméstica abalou a comunidade araucariense na tarde desta quarta-feira, 29 de outubro. Uma mulher de 28 anos, identificada como Jaqueline Lopes Ferreira, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na Rua Antônio Brunatto, no bairro Costeira. Segundo informações, o autor teria sido o próprio companheiro. Ele desferiu várias facadas contra a vítima, tudo isso na frente do filho dela. Isso mesmo! Uma criança de apenas 3 anos, que estava visivelmente abalada após ter presenciado a cena brutal da mãe sendo atacada.

Os órgãos de segurança e de emergência agiram rápido e a vítima foi prontamente socorrida, estabilizada dentro da ambulância do Siate e levada até a aeronave do BPMOA, que aguardava a poucos metros do local do crime, para transportá-la a um hospital de Curitiba.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência com o apoio da Polícia Militar, uma primeira chamada chegou à Central, informando que uma briga de casal estava em andamento. Minutos depois, uma segunda ligação já informava que a vítima teria sido esfaqueada. “Quando chegamos no local a vítima sangrava muito, tinha sido atingida por uma facada no braço, e seu estado era bastante grave. Rapidamente acionamos os órgãos de emergência – Siate e Samu e o BPMOA – e a vítima foi conduzida ao hospital com vida”, explicou a GMA.

O autor das facadas, identificado como Alexandre da Silva Teixeira, ainda se encontrava no local, com a roupa toda suja de sangue. Ele foi detido pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.