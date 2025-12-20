O início de um novo ano costuma estar associado a mudanças, reorganização e novos planos, e é nesse contexto que a Vitara Ambientes apresenta a proposta de ano novo, móveis novos. A renovação dos ambientes passa a fazer parte desse momento, em que a casa ganha novos usos e novas rotinas. Os móveis planejados surgem como uma solução prática para quem deseja iniciar 2026 com espaços mais organizados, funcionais e visualmente integrados, pensados para acompanhar o dia a dia de forma eficiente.

Os projetos desenvolvidos pela Vitara Ambientes permitem que cada ambiente seja planejado de acordo com as medidas reais do espaço e com as necessidades de quem utiliza a casa. Cozinhas, dormitórios, salas e áreas de serviço passam a ser desenhados de forma estratégica, priorizando circulação, organização interna e aproveitamento total dos ambientes. A estética acompanha essa funcionalidade, criando uma sensação de continuidade e equilíbrio visual, característica dos móveis planejados. Para muitas pessoas, esse tipo de projeto representa um objetivo importante no início de uma nova fase, especialmente em mudanças de casa, reformas ou no desejo de transformar o lar logo no começo do ano.

Com quase uma década de atuação no setor de móveis planejados, a Vitara Ambientes construiu sua trajetória a partir do desenvolvimento de projetos personalizados e da proximidade com o cliente. A empresa possui quatro unidades, localizadas em Colombo, São José dos Pinhais, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, e em Araucária, onde está presente há quase um ano. Essa estrutura permite atender diferentes regiões mantendo o mesmo padrão de projeto e acompanhamento, do planejamento à entrega.

Para marcar o período de renovação que acompanha o início do ano, a Vitara Ambientes aplica condições especiais voltadas à campanha de ano novo e casa nova. Os projetos contam com desconto de 60% para pagamento à vista, além de opções de parcelamento em até 36 vezes no boleto ou até 21 vezes no cartão.

Em Araucária, a Vitara Ambientes integra essa campanha com foco em quem deseja transformar os espaços residenciais no começo do ano. Com estrutura familiar e processos organizados para acompanhar todas as etapas do projeto, a empresa segue atuando no desenvolvimento de móveis planejados que unem praticidade e estética, alinhados ao desejo de começar um novo ciclo com ambientes renovados e planejados para o uso cotidiano.

SERVIÇO

A Vitara Ambientes está localizada na rua Heitor Alves Guimarães, 513, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:30 e aos sábados das 09:00 às 17:00. O telefone para contato é o (41) 3126-2669.

Edição n.º 1496. Maria Antônia.