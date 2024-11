Vítima de acidente pede ajuda da população para localizar motorista que fugiu sem prestar socorro

No dia 15 de outubro, um motoboy de aplicativo acabou sofrendo um acidente no bairro Capela Velha. Um carro estava estacionando na rua, e quando deu a volta para dar o retorno, acabou atingindo Thiago Vieria, de 32 anos.

Thiago foi atingido e acabou colidindo contra um poste, enquanto sua moto foi jogada no chão ao seu lado. O motorista do carro desembarcou e foi ver os danos na moto, mas depois de um tempo retornou para o veículo e fugiu. A vítima não teve ferimentos graves, mas ele relata que não consegue levar seu braço direito, já que sofreu uma lesão no ligamento. Entretanto, os danos materiais foram significativos. Thiago explica que sua moto é uma ferramenta importante de trabalho, e que acabou fazendo uma dívida de quase 6 mil reais para conseguir voltar a fazer entregas.

Pessoas que moram na rua ajudaram Thiago e ligaram para o Siate, que registraram o boletim de ocorrência. Além disso, um morador também disponibilizou as imagens das câmeras de segurança que registraram o acidente. Thiago pede ajuda para encontrar o motorista do carro, para poder resolver a situação. Ele não conseguiu anotar a placa do veículo, já que estava atordoado devido à colisão, mas explica que cor do carro é cinza e o modelo Polo.