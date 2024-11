Vítima de assalto na rua São Vicente de Paulo recupera celular roubado

Na última quarta-feira, 20 de novembro, no início da tarde, um homem assaltou uma jovem em um ponto de ônibus na rua São Vicente de Paulo, no Centro. Ele foi identificado como Michel Soares de Abreu, que surpreendentemente, completou 39 anos no mesmo dia em que ocorreu o crime.

A vítima teve seu celular roubado e pediu ajuda para o jornal O Popular divulgar a situação e conseguir recuperar o aparelho, já que o objeto era uma importante ferramenta de trabalho. Felizmente, nesta sexta-feira (22/11), a jovem recuperou o dispositivo intacto.

Ela conta que ligou para o celular furtado e um homem atendeu a ligação e disse que uma loja de eletrônicos havia fornecido o dispositivo para ele. De acordo com a moça, ele explicou que estaria a procura do proprietário do aparelho, já que viu que tinha uma foto no papel de parede. O homem passou o endereço para a jovem, que entrou em contato com a Guarda Municipal de Araucária. Uma equipe foi até o local e conseguiu recuperar o celular da vítima do assalto.

A Delegacia de Polícia Civil ainda está investigando o caso. Michel foi preso, prestou depoimento e em seguida foi liberado. Com o decorrer das investigações, foi feita uma nova intimação e ele precisará se apresentar na delegacia novamente para mais esclarecimentos.