Vítima de homicídio na represa do Passaúna é identificada

No último domingo, 06 de outubro, um homem foi encontrado morto com tiros na Rua Dionisio Gembaroski, próximo ao vertedouro da Represa do Passaúna, no bairro Capela Velha. Ele foi identificado como Pedro Henrique de Paula Silva, de apenas 21 anos.

A Polícia Militar de Araucária atendeu a ocorrência e relatou que o jovem foi encontrado por moradores da região. Ele foi atingido por disparos na região do tórax, braço direito e perna esquerda.

Próximo ao corpo, foram encontradas três cápsulas de espingarda calibre 12, que muito provavelmente tenha sido a arma utilizada no crime. O local foi devidamente isolado para preservar os vestígios, enquanto a Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Pedro nasceu em Curitiba e atualmente estava morando no bairro Capela Velha. Ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, e as autoridades possuem a desconfiança que esse seja o motivo do homicídio. As investigações seguem, no sentido de identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias que levaram ao homicídio.