Na tarde deste domingo (17), um homem foi morto a tiros no Jardim Santa Eulália, localizado no bairro Campina da Barra.

De acordo com informações preliminares da Guarda Municipal, a vítima foi surpreendida por atiradores e atingida por diversos disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram identificados.

A vítima foi identificada como Marcos Felipe Haus de Lima, de 36 anos. As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil esteve no local e deu início às investigações para apurar o caso.