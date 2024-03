Vítima de incêndio no Iguatemi realiza vakinha para construir nova casa

No dia 31 de janeiro, algumas famílias que moram no Jardim Iguatemi tiveram suas casas incendiadas por uma ação criminosa. Alguém colocou fogo em uma casa e as chamas se alastraram rapidamente, destruindo quatro delas. Uma dessas famílias foi a da Néia, mãe solo de duas meninas menores de idade. A residência da família foi a quarta a ser atingida, e por ter sido a última casa, muitos vizinhos conseguiram salvar alguns pertences antes que o fogo consumisse tudo. Mesmo assim, não foi possível salvar a moradia.

Depois do incêndio, Néia foi morar com as filhas em uma casa de três peças, entretanto, a residência não possui banheiro e nem uma estrutura boa. “A casa não estava sendo usada, e o dono me emprestou para ficar com as meninas por enquanto, mas a situação aqui é difícil”, explica.

Devido a essa situação, uma vakinha foi criada para ajudar a mãe e as duas filhas. A arrecadação tem como objetivo comprar um kit de casa pré-fabricada de madeira. É uma moradia de 30m², com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O kit está avaliado em R$ 11.990, com mão de obra é acrescido o valor de R$ 6.500. Além do kit, a família também está precisando de um guarda-roupa e de uma pia.

As doações podem ser realizadas pela vakinha no ID: 4577888 ou através de PIX, na chave 4577888@vakinha.com.br. Para ajudar de outras formas, basta entrar em contato com a Néia pelo número (41) 98792-3601.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1407