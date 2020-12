Vítima de roubo no Capela Velha pede ajuda para localizar motocicleta

Compartilhe esta notícia

No domingo, 13 de dezembro, por volta das 21h30, uma motocicleta Titan 160, na cor vermelha, placa BBJ6045, que possuía caixa traseira branca, com adesivo escrito “Sanepar”, foi roubada no Jardim Itaipu, bairro Capela Velha. A vítima explicou aos policiais que foi abordado por dois indivíduos trajando roupas pretas em uma moto CG, também na cor preta, e estes ordenaram que o piloto estacionasse a motocicleta, sob ameaça de atirarem contra ele.

A dupla levou a moto, que é o meio de transporte usado pela vítima no trabalho, e o celular. Os bandidos fugiram no sentido bairro e até o momento não foram encontrados. O proprietário da motocicleta pede a ajuda da comunidade na localização da mesma, pois teme perder seu emprego pela falta do veículo. Quem tiver informações sobre a localização da motocicleta pode ligar para a Delegacia de Policia Civil no telefone (41) 3641-6000.