Vítima joga gasolina no companheiro para se defender de agressão

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência doméstica na rua Irineu Chempcek, no bairro Estação, na última quinta-feira, 06 de fevereiro.

Por volta de 18h, a GMA recebeu uma denúncia de uma pessoa que dizia que seu pai estaria agredindo a sua mãe. Uma equipe foi até o local e conversou com a vítima.

Ela relatou que estava cortando grama, quando o companheiro chegou bêbado em casa e uma discussão iniciou. A mulher conta que a agressão verbal evoluiu para uma agressão física, onde o sujeito teria a segurado pelas costas e a empurrado contra a parede. Além disso, o homem também teria quebrado os vidros da porta da casa com um tijolo. De acordo com o relato da vítima, para se defender, ela pegou um galão com gasolina e lançou contra o agressor que fugiu do local.

Com as informações sobre as características do indivíduo, a equipe realizou um patrulhamento pela região. Um tempo depois, os agentes foram informados que o homem estava se escondendo em um matagal atrás da residência da família. A equipe entrou na mata e conseguiu localizar o sujeito.

Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado pela Delegada de Polícia Civil para as providências cabíveis. A vítima teve interesse em representar criminalmente contra o companheiro.