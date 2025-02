Vítima que sofreu tentativa de morte por ciúmes segue internada em estado grave

O homem que sofreu uma tentativa de homicídio no domingo, 09 de fevereiro, na área rural de Capinzal, continua hospitalizado. Apesar de apresentar um quadro estável, seu estado de saúde ainda é grave. Segundo as investigações, seriam quatro os suspeitos envolvidos no crime, três deles foram presos no dia do ocorrido e tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventivas. O quarto homem ainda não foi localizado.

“Já ouvimos a esposa da vítima e as diligências prosseguem. Não temos até este momento a indicação exata da motivação. Quanto ao veículo utilizado no crime, foi apreendido e solicitei novos exames periciais que vão ajudar no andamento das investigações”, disse o delegado de Polícia Civil Felipe Martins.

No dia do crime, a Polícia Militar de Araucária foi acionada pelo proprietário de uma empresa de monitoramento para atender uma ocorrência envolvendo uma tentativa de homicídio. Ele relatou que estava patrulhando pela região, quando viu um carro Peugeot em um barranco, sem placas e todo danificado. Segundo moradores da região, o carro tinha sido usado em uma tentativa de homicídio horas antes. Poucos metros desse local, dois homens foram flagrados tentando fugir, porém foram abordados, e confessaram que acabaram colidindo com o carro quando estavam fugindo. A dupla fugiu em uma direção, já os outros dois suspeitos pegaram um rumo diferente.

Os dois que foram pegos em flagrante pela PM receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia local. Durante o percurso até a DP, os agentes avistaram um homem andando pela estrada, com as mesmas características físicas descritas a respeito de um dos envolvidos. O sujeito foi abordado e com ele foi localizada a arma de fogo Taurus calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma picotada, que havia sido usada no crime.

O homem admitiu que teve uma desavença com a vítima, por suspeitar que estaria enviando mensagens para a sua esposa. Quando foi reclamar da situação, recebeu ameaças. Imbuído pelo espírito de vingança, foi até o bar da vítima, e efetuou contra ela quatro disparos.