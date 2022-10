Viva a Indústria!

Não é a primeira vez – e não será a última – que O Popular ressalta por meio de seu conteúdo editorial a importância do setor industrial araucariense em suas páginas.

Nesta edição, por exemplo, trazemos uma matéria que tranquiliza credores, empregados e fornecedores de uma das empresas mais conhecidas de nossa cidade, a Cocelpa!

A empresa passou por dificuldades ao longo dos últimos anos e agora, junto com as outras marcas do grupo, está anunciando ao mercado que teve seu plano de recuperação judicial aprovado por seus credores.

Mais do que uma excelente notícia para quem tem ativos a receber do grupo, a notícia traz tranquilidade para centenas de famílias que trabalham em suas filiais e que agora dormem mais confiantes de que não ficarão sem seus empregos.

Da mesma forma, a manutenção da empresa funcionando é uma boa notícia para toda a cadeia de produção de papel kraft, papel reciclado, caixas de papelão, entre outras. Afinal, estamos falando de um segmento em plena expansão e com necessidade constante de material.

Como consequência dessa série de boas notícias, é preciso pontuarmos ainda que empresa funcionando significa também impostos sendo recolhidos e abastecendo os cofres públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. E, jamais podemos esquecer, é esse dinheiro que mantém as políticas públicas que levam saúde a quem mais precisa, educação para nossas crianças e desenvolvimento a todos nós.

É a indústria que move Araucária, assim como move boa parte deste país. Indústria esta muitas vezes penalizada com altas cargas tributárias. Indústria esta muitas vezes atacada por quem é incapaz de entender sua importância na conjuntura macroeconômica.

Justamente por todas essas circunstâncias, não é possível terminar esse editorial sem deixar de ressaltar que nos enche de otimismo e satisfação ver a Cocelpa se reerguendo! Torcemos pela consolidação do plano de recuperação da empresa e pela satisfação de todos os compromissos assumidos neste plano. E fazemos isso porque torcer pelo sucesso da Cocelpa é torcer por Araucária! Boa leitura!

