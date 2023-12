Vizinhos acionam GMA após ouvirem homem agredindo companheira

Na última quarta-feira, 13 de dezembro, por volta 13h, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência doméstica na Rua Jean Becue, no bairro Costeira.

Os vizinhos foram os responsáveis por acionar a GMA após ouvirem gritos e pedidos de socorro da vítima.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram a mulher com uma suspeita de fratura no braço, que ela relata ter sido causada pelo seu companheiro que teria a agredido com uma ripa retirada do portão da casa.

O SAMU foi acionado para atender a vítima, que em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Araucária (HMA) para avaliação médica.

O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Mandado de prisão e furto

No começo da tarde do mesmo dia, a GMA foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo furto.

De acordo com as informações, um homem teria tentando furtar uma moto de alto valor, que estava estacionada próximo à Prefeitura de Araucária. Ele tentou ligar, e até mesmo empurrar a motocicleta, mas isso acabou chamando a atenção de um cidadão que passava pelo local, que ao ver a situação, acionou imediatamente as autoridades.

Uma equipe de motos da GMA foi até a localização e conseguiu encontrar o sujeito, que foi abordado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Em outra ocorrência no mesmo dia, dessa vez por volta de 17h35, a Central da Guarda Municipal recebeu uma denúncia que envolvia tráfico de drogas no Terminal Central de Araucária.

As características dos indivíduos foram repassadas à equipe de motos da GMA, que foi até o local e realizou a abordagem de dois sujeitos que se encaixavam nas descrições.

Nada de ilício foi encontrado, entretanto, na checagem da vida pregressa de ambos, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor de um deles. O indivíduo em questão foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.