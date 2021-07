Vizinhos socorrem mulher vítima de violência doméstica

Felizmente as pessoas estão mudando aquela mentalidade de que “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher” e isso tem ajudado a aumentar as denúncias e a livrar muitas vítimas das garras de seus agressores. Um exemplo disso aconteceu no domingo, 25 de julho, por volta das 11h40, na rua Paulo Lúcio Zimmermann, no bairro Capela Velha. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência em um condomínio, onde a vítima estaria sendo agredida e trancada em casa pelo seu companheiro. No local, a equipe encontrou a mulher muito nervosa e chorando, já sendo atendida por vizinhos. A vítima relatou que teve uma discussão com o marido e a situação saiu do controle, com ele lhe puxando os cabelos e arremessando-a contra o chão. Disse que quando ameaçou pedir ajuda, quase foi asfixiada por ele, que tapou sua boca para que não pudesse gritar.

Nesse momento, os vizinhos interviram, batendo na porta e ligando no apartamento, para distrair o agressor, que em seguida soltou a mulher. Os policiais conseguiram conversar com o homem e este relatou que não estava de bom humor e confessou que havia discutido com a esposa, até o ponto de os dois entrarem em luta corporal. Segundo a PM, toda a briga do casal foi presenciada pelos filhos, menores de idade. Diante dos relatos, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e as crianças ficaram sob responsabilidade de uma amiga da vítima.

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021