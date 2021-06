VKR Empreendimentos está no Feirão Digital da Casa Própria

Foto: Freepik

A Caixa Econômica Federal deu início nesta sexta-feira, 25 de junho, ao 1º Feirão Digital da Casa Própria, que acontece até o dia 4 de julho e oferece cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras. Entre as construtoras está a VKR Empreendimentos, que está ofertando aos clientes através do feirão, a possibilidade de excelentes negócios, com descontos de até R$15 mil reais. Isso mesmo! Uma oportunidade incrível de conquistar o sonho da casa própria.

Os interessados podem acessar as informações sobre os imóveis e realizar a simulação de financiamento pelo site da Caixa ou pelo aplicativo Habitação Caixa. Além disso, será disponibilizado um chat com as incorporadoras imobiliárias e correspondentes Caixa Aqui. Os documentos necessários para solicitar financiamento são: documento oficial de identificação; comprovante de renda atualizado (emitido no máximo há 2 meses); última declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega à Receita Federal (só se for usar o FGTS); Carteira de Trabalho ou Extrato de FGTS (só se for usar o FGTS).

Serviço

Para conhecer mais sobre os imóveis da VKR Empreendimentos que estão disponíveis do Feirão da Caixa ou obter outras informações, acessse o site www.vkrempreendimentos.com.br ou entre em contato pelo fone (41) 3642-9217.

Texto: Maurenn Bernardo