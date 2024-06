A VKR Empreendimentos lançou a campanha “Amor à Primeira Visita”, uma promoção especial para o Dia dos Namorados, oferecendo condições imperdíveis durante todo o mês de junho. A campanha convida os interessados a visitarem o decorado do Residencial Província Di Pádua e todos que realizarem a visita, poderão participar de uma promoção e concorrer a um Spa Day em casal.

Além disso, os visitantes podem escolher a condição de pagamento que melhor se adequa às suas necessidades: 12 parcelas CAIXA durante a obra, pagas pela VKR, ou entrada com parcelas fixas sem correção, ambas destinadas a vendas com financiamento CAIXA.

Como incentivo adicional, a VKR oferece uma diária no hotel Surya para aqueles que adquirirem uma unidade no Residencial Província Di Pádua, proporcionando um dia especial para celebrar com seu amor. O decorado do empreendimento apresenta apartamentos completos de dois ou três quartos, com suíte e garden, destacando-se pela combinação perfeita entre praticidade e qualidade de vida.

O Residencial Provincia Di Pádua se sobressai pela infraestrutura de lazer, que inclui piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva com vestiário, playground, academia, salão de festas, pet play, quiosque gourmet, Sport bar com cinema, fireplace e uma área comum, oferecendo uma experiência completa aos moradores.

Todos os apartamentos possuem sacada com churrasqueira a carvão e alguns têm a opção de garden privativo. O empreendimento conta com 120 unidades distribuídas em cinco blocos de quatro andares, com elevador. As unidades variam entre duas e três suítes, todas equipadas com estrutura para ar condicionado.

VKR Empreendimentos promove campanha do mês dos namorados com condições especiais 1

Visite o decorado

Os interessados em conhecer o decorado do Residencial Província Di Pádua podem visitar a Central de Vendas da VKR, localizada na Rua Pedro Druszcz, 440. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 17h. As visitas podem ser agendadas pelo telefone (41) 99906-7811.