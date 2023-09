Você acha que viu um gatinho? Frajola está sumido e família está à sua procura

No dia 16 de setembro, sábado, um gatinho fugiu de sua casa localizada na Rua Francisco Drewniak, no bairro Maranhão.

Atende pelo nome Frajola, por se parecer com o personagem de mesmo nome do desenho Looney Tunes, o gatinho tem 1 ano e 7 meses, e já é castrado.

Frajola foi para a caixinha de areia, quando subiu no muro e não apareceu mais.

Como dito anteriormente, o gatinho se parece com o personagem Frajola. Seu pelo é preto, com detalhes brancos na área do pescoço e nas patinhas. Seus olhos são amarelos.

Um detalhe importante sobre ele, é a existência do microchip de identificação.

Esse dispositivo possui um número vinculado com os dados do tutor. Sendo assim, se alguém conseguir localizar o pequeno Frajola, poderá levá-lo até a Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), localizada no Parque Cachoeira, para acessar as informações necessárias. Mas se preferir, poderá entrar em contato com a proprietária Aline pelo número 41 99881-7540.