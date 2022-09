Você já conferiu se a sua seção eleitoral não mudou de local?

No início do mês passado a Justiça Eleitoral de Araucária divulgou o chamado edital com a designação da localização das seções eleitorais para as eleições deste ano de 2022. Basicamente, este documento traz o endereço atualizado em que estão instalados cada um dos locais de votação de nossa cidade.

Nesta edição, para facilitar a vida dos mais de 100 mil eleitores araucarienses aptos a votar em 2 de outubro, O Popular transformou esse edital numa tabela que mostra o número da seção e em qual prédio público e o endereço onde ela foi instalada. Assim, dando uma conferida básica no tabelão, você não se estressa no dia das eleições caso sua seção tenha sido remanejada.

A grande maioria das seções permanece no mesmo lugar de sempre. Mas várias delas tiveram que ser realocadas em virtude de situações excepcionais, como obras, questões de acessibilidade, estrutura de energia elétrica e outras. Por exemplo, a Escola Municipal Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto, no conjunto Maranhão, está em reforma. Assim, quem votava ali teve sua seção remanejada para escolas como a General Celso, no conjunto São Sebastião.