Você sabe onde moram os candidatos a prefeito de Araucária?

Araucária tem 469,240 quilômetros quadrados. 18 bairros. 205 loteamentos aprovados. 151.666 moradores, sendo que destes 110.243 estão aptos a votar nas eleições deste ano de 2024. Dos aptos a votar, dez se candidataram a prefeito e desejam governar a cidade a partir de 1º de janeiro de 2025.

No entanto, o que tem chamado a atenção dos eleitores araucarienses nos últimos dias é que, embora tenhamos dez candidatos a prefeito, apenas oito moram em Araucária. Exatamente! Temos dois candidatos a chefe do Executivo que não moram aqui.

A particularidade tem gerado questionamentos e muita gente curiosa em saber se os outros oito candidatos efetivamente moram em Araucária. Para acabar com essa dúvida, nossa reportagem foi atrás do endereço de todos eles para atestar se eles – de fato – são “made in Araucária”.

Nosso tour pelas ruas de Araucária em busca do endereço dos candidatos, começa pelo Centro. Nos dirigimos até a Travessa Estanislau Grebos, bem em frente ao antigo Hospital São Vicente de Paulo. Lá, na esquina com a rua Pedro Druszcz, fica a casa de Albanor José Ferreira Gomes (Podemos). Essa busca foi fácil. Afinal, Zezé reside ali há décadas. Sua casa, inclusive, é quase ponto de referência na cidade e o cuidado com que ele decora a residência no Natal é tradição no Município.

Uma rua abaixo, na Lourenço Jasiocha, quase em frente ao Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, está o Edifício Maria Torres. Na portaria virtual do prédio tivemos a confirmação de que o candidato Fábio Alceu (PSB) ali reside com sua família. É ele, inclusive, o síndico do condomínio.

Ainda na região central fomos até a rua Rodolfo Hasselmann e lá, próximo a Igreja Adventista, confirmamos que Juliano Borghetti (PP) alugou um imóvel há alguns meses e ali vem residindo. Seu vizinho, inclusive, é o ex-vereador Algacir Ophis.

Próximo ao Centro, mas já no bairro Sabiá, encontramos a residência de Genildo Carvalho (Cidadania). Ele mora na rua Tadeu Milan, no Condomínio Vila Nova. O porteiro confirmou que seu apartamento fica no bloco três e que no mesmo residencial também moram a mãe e o irmão do candidato a prefeito.

Já no bairro Iguaçu, na rua Rio Grande do Sul, mora o candidato a prefeito pelo PL, Gustavo Botogoski. Com vizinhos, confirmamos que o advogado já tem endereço fixo ali há vários anos e que pode ser visto até cortando a grama do terreno em alguns finais de semana.

Cruzando a Rodovia do Xisto, passando por baixo do viaduto do antigo NIS, chegamos ao bairro Vila Nova. Lá, na rua Ernesto Hasselmann, encontramos o imóvel onde há anos mora Irineu Cantador (DC) e sua família.

Continuando pela região, acessamos o bairro contíguo ao Vila Nova. Trata-se do Fazenda Velha. Ali, na rua Irmã Elizabeth Werka, mora Marjorie Ferreira (MDB). Os vizinhos confirmam e acrescentam que a casa pertencia ao pai há pelo menos dez anos. “O Olizandro se mudou pra chácara, a filha casou e tá morando aí”, explicou um vizinho.

O tour pelo endereço dos candidatos chega ao bairro Thomaz Coelho. Lá, na rua Mieceslau Jasiocha, reside Samuel Almeida da Silva (PT). Segundo conhecidos mais antigos, Samuca, como é mais conhecido, tem casa ali desde 1.988. “Aqui mora ele e ali na frente o vereador Pedrinho da Gazeta”, detalha um senhor.

Esses são os oito candidatos a prefeito de Araucária que residem em Araucária. Já para se chegar à casa dos outros dois é preciso pegar a Linha Verde. Isto porque Claudio Bednarczuk (União) e Rafael Dantas (PRD) moram em Curitiba.

Os dois “curitibinhas”, como vem sendo chamados Claudio e Rafael, moram nos bairros Boqueirão e Pinheirinho, respectivamente. O candidato do União Brasil reside na Rua Evaristo da Veiga. Já Rafael Dantas mora Rua Dra Alzira Pirath Corrêa.

