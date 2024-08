Você sabia? Vizinha de Araucária, Campo Largo é o maior polo industrial de porcelana do país

Na região metropolitana de Curitiba, Campo Largo (PR) se destaca como uma referência na produção de louças de porcelana no Brasil. Com uma média anual de 36 milhões de peças, a cidade se posiciona como o maior polo de produção do país, abrigando cerca de 20 indústrias do setor. Novas formulações de porcelana trazem ainda mais qualidade e durabilidade das peças, mais resistentes a lascas e trincas.

Os produtos mais fabricados e comercializados em Campo Largo incluem, principalmente, pratos, que em uma das empresas suas variações representam mais de 55% da produção. Além de se destacarem pela qualidade de xícaras, canecas, bowls, entre outros utensílios de mesa. Isso reforça a especialização da cidade em itens de alta demanda tanto no mercado nacional quanto internacional.

Inovações no setor têm sido diferenciais na produção, principalmente em áreas de tarefas repetitivas. A impressão 3D tem sido utilizada para criar moldes complexos e personalizados com rapidez e precisão, garantindo uma maior flexibilidade no design e na produção de peças únicas ou em pequenas séries. Avanços na esmaltação permitem longevidade e segurança dos produtos e novos fornos mais eficientes em algumas indústrias passaram a reduzir o consumo de energia e das emissões de carbono. De forma sustentável, ainda há fabricação de peças reciclando resíduos da produção.

De acordo com o Sindilouça, entidade que representa o segmento, as indústrias empregam 2,5 mil trabalhadores diretamente e mais 1,5 mil indiretamente. Os cargos mais comuns incluem o de Ceramista Geral, que abrange diversas atividades dentro do processo produtivo. Contudo, um desafio enfrentado pelas empresas é a falta de programas de capacitação externa. A maioria dos trabalhadores possui apenas o ensino médio completo, e a formação específica para o setor é realizada internamente pelas próprias empresas.

31ª Feira da Louça

Para destacar a importância do setor na região e apresentar as belas peças produzidas, que atende a todos os públicos, Campo Largo recebe a 31ª edição da Feira da Louça. Entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, a Feira acontecerá no City Center Outlet.

A Feira da Louça promete trazer milhares de peças com descontos especiais, além de diversas novidades da indústria local e exposições de arte. Para o presidente do Sindilouça-PR, Fábio Germano, o evento tem sido crucial para fortalecer a indústria local, destacando Campo Largo como um dos principais centros de produção de louça do país.

“No ano passado, recebemos mais de 120 mil pessoas em um evento que destacou peças com preços diferenciados, lançamentos das marcas paranaenses e uma maior integração com o setor de restaurantes e bares de todo o Brasil. Isso fomentou nosso relacionamento com empresários de todo o país e renovou as louças dos consumidores da região”, destaca Germano.

O City Center Outlet conta com facilidades que atraem ainda mais o público, com estacionamento gratuito para mais de dois mil veículos, praça de alimentação variada – com restaurantes, fast-food, sobremesas, cafés e chocolaterias -, banheiros, fraldários e espaço família. Também conta com espaço kids com recreadores.

O evento conta com o patrocínio do BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sistema Fecomércio PR, da Prefeitura Municipal de Campo Largo, Sanepar, Fomento Paraná, Sistema Fiep, Caixa, além do apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná.

Serviço

31ª Feira da Louça de Campo Largo

Dia: 29 de agosto a 8 de setembro (cerimônia de abertura às 16h)

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, n.º 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. Acesso pelo km 122 da BR 277, no sentido Curitiba a Ponta Grossa.

Horário: das 10h às 22h.

Ingresso: Entrada gratuita