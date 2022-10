Você viu a pinscher Lilica por aí?

A Pinscher 1 Lilica fugiu da sua casa, no Jardim Primavera, bairro Costeira, por volta do meio dia de quinta-feira (27/10). Totalmente marrom, a cadelinha pertence a uma pessoa de idade, que está bastante aborrecida com o sumiço da companheirinha.

“Meu tio se distraiu, deixou o portão aberto e a Lilica escapou. Agora estamos aflitos para encontrá-la. Se alguém a ver, por favor, entre em contato conosco. Minha avó está muito triste”, disse Jessica.

Qualquer informação sobre a cadelinha Lilica, o telefone de contato é o (41) 999898-1148.