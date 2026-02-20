O Araucária Vôlei venceu pela quinta vez seguida na Superliga B e já começa a pensar nos playoffs. A última vitória foi no dia 12 de fevereiro, contra o time do América, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/20). Embora ainda dependa de resultados de outros times que ainda estão com partidas atrasadas, as chances do time araucariense seguir para o mata-mata são grandes.

“Temos grandes expectativas, porém ainda não podemos garantir 100% a nossa classificação. Nosso foco é vencer os dois últimos jogos para garantirmos a melhor classificação possível, de preferência entre os 4 primeiros, para termos a vantagem de decidir em casa”, afirma o técnico Everson Ribeiro.

No sábado, 21 de fevereiro, o Araucária enfrentará o Mogi Vôlei em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, às 17h30. E o próximo confronto será no dia 7 de março, quando irá encarar o SESC MS, fora de casa. “A partida contra o Mogi será equilibrada, o time deles investiu pesado e trouxe reforços de renome. No entanto, nessa Superliga não tem nenhum jogo fácil, a competição está muito nivelada. O importante é que nossa equipe está muito focada e determinada, e jogar em casa sempre ajuda. nossa torcida é top demais e nos incentiva a todo momento. Será dia de lotarmos o Parque Cachoeira e fazermos muito barulho em busca de mais uma vitória”, declara Everson.  