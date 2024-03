Vôlei Araucária enfrentará o Goiás e busca melhor classificação na tabela

O voleibol masculino de Araucária vive um clima de instabilidade. Após vencer o Manaus Vôlei no dia 25/02 e saltar para a 4ª posição na tabela da Superliga B, amargou mais uma derrota no dia 02/03 para o Neurologia Ativa e caiu para o 5º lugar.

O jogo aconteceu em Goiânia e o time araucariense perdeu por 3X1, com parciais de 25X22, 22X25, 27X25 e 25X20.

“O jogo foi equilibrado e podíamos ter ganho o terceiro set e consequentemente a partida. Mas vacilamos e um erro de arbitragem quando o placar estava 25X25, infelizmente nos fez perder o set. Agora estamos trabalhando forte para o jogo contra o Goiás, será outro confronto difícil, porém teremos o apoio da torcida, que será fundamental para buscarmos a vitória”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

O Araucária ainda terá mais três jogos nessa fase classificatória da Superliga B. O próximo será contra o Saneago Goiás Vôlei, na sexta-feira (08/03), às 19h30, no Ginásio Joval de Paula Souza. No dia 13/03 o time enfrentará o Sesi Bauru, às 19h30, de novo jogando em casa, e no dia 17/03, às 18h, viaja para Fortaleza, onde enfrentará o Rede Cuca Vôlei, no Ginásio Cuca José Walter.

