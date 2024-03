Vôlei Araucária vence o Sesi Bauru e “respira” na Superliga B

O voleibol masculino de Araucária é um time guerreiro e apesar de ter sofrido com algumas derrotas na Superliga B, principalmente por conta de lesões de seus atletas, já mostrou que tem garra e talento. Nesta quarta-feira (13/03), o time enfrentou a forte equipe do Sesi Bauru e venceu por 3X1, “respirando” na classificação.

Embora com este resultado o Araucária tenha se mantido na 7ª posição, com 16 pontos, está colocado no 6º colocado, também com 16 pontos, e possui grandes chances de conseguir se classificar para a próxima fase da competição. As parciais do jogo contra o Sesi foram de 25X18, 21X25, 26X24 e 25X20.

“A quadra do Joval foi palco de uma batalha espetacular, onde a garra e o talento do Araucária Vôlei brilharam intensamente. Todos os sets foram eletrizantes, com jogadas de tirar o fôlego. Superamos o Sesi Vôlei e as parciais refletem a intensidade do confronto. Queremos expressar nossa mais profunda gratidão à torcida que nos apoiou em cada ponto, em cada defesa e em cada ataque. Vocês são a verdadeira força por trás dessa vitória importante”, disse o técnico Everson Ribeiro.

O Araucária ainda terá mais um jogo nessa fase classificatória da Superliga B, será no próximo domingo (dia 17/03), contra o Cuca Vôlei, às 18h, no Ginásio Cuca José Walter, em Fortaleza.