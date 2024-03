Vôlei Araucária vence time de Brasília e salta para a 4ª posição na tabela

Mais um jogo tenso e repleto de muita emoção foi incluso na conta do Araucária Vôlei na Superliga B. No domingo, 25 de fevereiro, o time venceu o Manaus Vôlei por 3X0, com parciais iguais de 25X23.

A torcida, que lotou o Ginásio Joval de Paula Souza, foi à loucura, já que o resultado fez o time saltar para a quarta posição na tabela, ficando bem mais perto da classificação para as quartas de final.

“Estávamos em 7º lugar, então vencemos o Manaus na casa deles por 3X1 e agora novamente jogando em casa nós os vencemos por 3X0, essas duas vitórias nos fizeram subir para a quarta posição. Agora o time está conseguindo superar a fase ruim e temos grandes chances de estar na final. Lembrando que apenas os seis primeiros colocados nessa fase seguem para as quartas de final”, disse o técnico Everson Ribeiro.

O próximo jogo do Araucária será bastante difícil, uma vez que o adversário é, nada mais nada menos, do que a Associação Atlética Neurologia Ativa, líder da competição. A partida será no sábado, 2 de março, às 19h, no Ginásio Poliesportivo da Cidade Jardim, em Goiânia.

