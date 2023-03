Vôlei de Araucária conquista classificação antecipada para as semifinais da Superliga B

Apesar da derrota frente ao Neurologia Ativa na noite desta quarta-feira (08/03), a equipe de voleibol masculino de Araucária conquistou a classificação antecipada para as semifinais da Superliga B. O jogo aconteceu fora de casa e apesar ter sido bastante equilibrado, o time araucariense não conseguiu superar o adversário, que venceu por 3X1. “A equipe deles tem características semelhantes à nossa, daí o equilíbrio em todas as parciais. O problema é que jogamos um pouco abaixo do que podemos, mas o mérito também foi deles, que precisavam a vitória para ter chances de se classificar para as semifinais”, disse o técnico Everson Ribeiro.

No sábado (4), o Araucária havia conquistado uma vitória importantíssima contra o Minas, em casa. Com a ajuda da torcida, que vibrou do começo ao fim, o time ganhou por 3X1. “Fomos muito bem nessa partida, diante da excelente equipe do Minas, que embora seja bastante jovem, é muito talentosa. Fizemos um jogo seguro, dominando as ações, somente no segundo set tivemos um momento de desconcentração e acabamos perdendo a parcial, mas ajustamos as coisas no intervalo e conseguimos alcançar a vitória. Preciso enaltecer que nesse jogo também contamos com o apoio total da nossa fiel e apaixonada torcida, que lotou o ginásio do Parque Cachoeira e vibrou muito, nos ajudando a conquistar mais um resultado positivo em casa”, comentou Everson.

No próximo sábado dia (11/03), às 19h, o Araucária fará sua última partida da fase classificatória contra a equipe do Joinville Vôlei. O jogo será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza. “Estamos trabalhando forte para esta partida frente ao Joinville, para definir a classificação final e quem será o nosso adversário da semifinal. Vamos jogar contra uma equipe fortíssima, cheia de atletas conhecidos da Superliga A, comandada pelo campeão olímpico Giovane Gávio. Contamos mais uma vez com o apoio incondicional da nossa fiel torcida”, convida o técnico.

Foto de: Thaise Oliveira.