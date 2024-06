Vôlei feminino do Colégio Monteiro Lobato irá jogar na fase final dos Jogos Escolares

A equipe de vôlei feminino da categoria A do Colégio Estadual Monteiro Lobato está classificada na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), que será realizada em Pato Branco, região sudoeste do Paraná, entre os dias 02 e 08 de agosto.

As meninas fizeram bonito e ganharam a fase municipal em Araucária, e depois a fase regional em Rio Negro. Entre os dias 13 e 16 de junho, a equipe disputou da fase macrorregional em Campo Largo, onde numa série de 4 jogos, venceu três e conquistou o título de vice campeã, assim se classificando para a fase final.

O Colégio Estadual Monteiro Lobato é a única instituição de ensino público de Araucária que conseguiu se classificar para a fase final dos Jogos Escolares do Paraná 2024. “As atletas fizeram o seu melhor e brilharam nas quadras, representando muito bem o município de Araucária, estou muito orgulhosos com o resultado”, relata o diretor do colégio e técnico do time, Roberto Hideo Seima.