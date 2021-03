Vôlei masculino de Araucária está nas quartas de final da Superliga B

Compartilhe esta notícia:

Foto: Thaise Oliveira/FPV

O time SMEL Araucária /ASPMA Berneck garantiu sua classificação para as quartas de final da Superliga B 2021, após vencer a equipe do Unimed/Aero (RN) por 3 sets a 2 no sábado, 27 de fevereiro. O time araucariense está em 4º lugar na tabela de classificação, com 14 pontos, atrás apenas do JF Vôlei (20 pontos), Brasília Vôlei (15 pontos) e Anápolis (15 pontos).

O time fez sete partidas na fase classificatória, totalizando cinco vitórias e duas derrotas. O próximo jogo está previsto para o dia 16 de março, mas o adversário do Araucária ainda não está definido. “Existem alguns jogos atrasados a serem realizados, e os resultados irão definir a classificação. Por enquanto, apenas os quatro primeiros já estão definidos. Talvez possamos conhecer nosso próximo adversário no dia 10. Enquanto isso, o time segue treinando bastante, para buscar bons resultados nas quartas de final”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021