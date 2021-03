Vôlei masculino de Araucária vence quinta partida na Superliga B

Compartilhe esta notícia:

Foto: Thaise Oliveira/FPV

Encerrando a fase classificatória da Superliga B, o time SMEL Araucária /ASPMA Berneck fechou sua quinta vitória consecutiva na competição. A equipe venceu o Unimed/Aero (RN) por 3 sets a 2 no sábado, 27 de fevereiro, jogando na cidade de Natal, casa do adversário. O time araucariense perdeu os dois primeiros sets, mas conseguiu reverter o placar, vencendo no tie-break, com parciais de 19/25, 14/25, 26/24, 25/23 e 15/12). O time também faturou mais um troféu Viva Vôlei com o excelente desempenho em quadra do ponteiro Rafa.

Com a vitória, o Araucária passou para a quarta posição na tabela de classificação, com 14 pontos, atrás apenas do JF Vôlei (20 pontos), Brasília Vôlei (15 pontos) e Anápolis (15 pontos). O time fez sete partidas nessa fase, com cinco vitórias e duas derrotas. O próximo jogo já valerá pelas quartas de final e está previsto para o dia 16 de março.

Texto: Maurenn Bernardo