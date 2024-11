Vôlei masculino do Colégio Metropolitana é destaque na Taça Paraná

O Colégio Metropolitana teve um ótimo desempenho na Taça Paraná de Voleibol. A equipe Sub16 masculina conquistou o 2º lugar na série Prata, trazendo para casa um troféu que simboliza todo o esforço e comprometimento ao longo da competição. Já a equipe Sub14 masculina conquistou o 7º lugar na série Ouro, demonstrando talento, dedicação e espírito esportivo.

A direção do colégio também foi honrada com medalhas pela parceria com o Projeto NIVEA, reconhecendo a importância do apoio e da colaboração que fortalecem a comunidade escolar. “Este reconhecimento é fruto do trabalho árduo de todos os envolvidos: alunos, professores Gustavo e Leandro e parceiros. Vamos continuar juntos, buscando novas conquistas e inspirando nossos jovens a sempre darem o seu melhor”, afirma a direção.

Edição n.º 1441.