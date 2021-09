Vôlei masculino enfrenta jornada intensa de competições

Time Sub 19 conquistou medalha de bronze nos Jogos Escolares. Foto: divulgação

Na próxima sexta-feira, 3 de setembro, a equipe masculina de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck iniciará mais uma competição na temporada deste ano. É o Campeonato Paranaense Estadual Sub 19 – 1ª etapa, que segue até o dia 7 de setembro, na cidade de Cascavel. Na sequência, no dia 11 de setembro, irá disputar os Jogos da Juventude com a equipe Sub 18, e já no dia 12 desse mês, disputará os Jogos Abertos, em Campo Largo. Nas duas competições, os horários das partidas e os adversários do time araucariense ainda não foram divulgados.

Pelo Paranaense Adulto o time SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck fará seu segundo jogo no dia 18 de setembro, às 18 horas, contra o AMVP/Dom Bosco/Coopercard. A partida será em casa, no CSU.

Jogos Escolares

No último final de semana, dias 28 e 29 de agosto, a equipe Sub 17 SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck, comandada pelo professor Cleverson, representou o Colégio Estadual Monteiro Lobato na final dos 67º Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão e trouxe medalha de bronze no Masculino B. No Masculino A o time ficou em 5º lugar.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parabenizou os atletas pelo resultado e também a direção do Monteiro Lobato, pelo apoio ao esporte.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021