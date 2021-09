Vôlei masculino fica em 1º lugar na 1ª etapa do Paranaense Sub 19

Voleibol masculino se saiu bem e por pouco não encerrou a primeira etapa do Paranaense Sub 19 invicto. Foto: divulgação

A equipe masculina de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck se classificou em 1º lugar na 1ª etapa do Campeonato Paranaense Estadual Sub 19 – 1ª etapa, que aconteceu entre os dias 3 e 7 de setembro, na cidade de Cascavel. Em uma sequência de sete jogos, o time araucariense venceu seis jogos, perdeu apenas um set e na última partida, foi derrotado no tiebreak. No dia 3 a vitória foi contra São Miguel do Iguaçu, por 3X0; no dia 4 foram duas vitórias com o mesmo resultado, 3X0, contra Tamboara e São José dos Pinhais.

No dia 5 a equipe venceu o AV/Dental Unicuritiba e o AAAEF/Londrina, ambos por 3X0. No dia 6 foram a vitória por 3X1 foi contra o Círculo Militar, e no dia 7 o Araucária perdeu por 3X2 contra o Nova Esperança.

Com esses resultados, o SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck terminou em 1º lugar na classificação geral da fase com 21 pontos, contra 19 pontos do 2º colocado, o São José dos Pinhais. A próxima etapa do campeonato está prevista para os dias 28 de outubro a 2 de novembro.

No próximo domingo, 12 de setembro, o time de voleibol adulto disputará os Jogos Abertos, em Campo Largo, contra a equipe de Morretes. E pelo Campeonato Paranaense Adulto a equipe fará seu segundo jogo no dia 18 de setembro, às 18 horas, contra o AMVP/Dom Bosco/Coopercard. A partida será em casa, no CSU.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021