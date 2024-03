Vôlei masculino se despede da Superliga B após derrota para o Rede Cuca

Embora a jornada do voleibol masculino de Araucária na Superliga B tenha terminado antes do esperado, com a derrota por 3×0 para a equipe do Rede Cuca, o time sai da competição de cabeça erguida e com a certeza de ter dado o seu melhor, dentro das condições que tinha. O jogo que selou o futuro do time araucariense na competição aconteceu no domingo (17/03) em Fortaleza. Com a derrota, o time encerrou a fase classificatória em 7º lugar e perdeu a chance de disputar os playoffs. No entanto, garantiu sua permanência na Superliga B para a próxima temporada.

Segundo o técnico Everson Ribeiro, o time fez uma partida contra o Rede Cuca muito abaixo do que podia jogar. Teve alguns imprevistos, por exemplo, não conseguiu treinar antes do jogo, pois choveu muito e o ginásio em Fortaleza ficou literalmente alagado. A equipe araucariense chegou a pensar que o jogo pudesse ser adiado, mas o sol apareceu e a organização conseguiu dar condições ao ginásio para receber a partida.

“Esses acontecimentos nos atrapalharam bastante, mas é lógico que não podem ser usados como desculpa. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo e fomos superados. Tínhamos que ter ganho pelo menos dois sets pra fazer um ponto, assim teríamos chance de classificação, o que infelizmente não aconteceu”, lamentou Ribeiro.

Ele destacou ainda que essa edição da Superliga foi muito equilibrada, e o Araucária apresentou bons jogos ao longo da primeira fase. Agora precisa esquecer a derrota para focar no Campeonato Paranaense, que vem por aí. “Também temos que planejar uma equipe mais forte, buscar mais patrocinadores, e quem sabe com um investimento maior no próximo ano, o time possa pensar em acesso para a Série A”, completou o técnico.