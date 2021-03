Voleibol Araucária joga primeira partida das quartas de final no dia 16

Compartilhe esta notícia:

Equipe de voleibol está qualificada para o título de campeã da Superliga B, mas ainda tem muitos jogos pela frente. Foto: divulgação

O time de voleibol masculino SMEL Araucária /ASPMA Berneck está mandando bem na Superliga B 2021. Fechou a fase classificatória em 4º lugar e agora se prepara para encarar seu primeiro adversário nas quartas de final. O primeiro jogo da fase será no dia 16 de março, às 17 horas, contra o Unimed/Aero (RN), na casa do adversário, “Este será o primeiro de três jogos que disputaremos contra essa equipe e quem vencer dois, garante vaga para a semifinal”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

A segunda partida está marcada para o dia 20, em Araucária, e se tiver o terceiro jogo, será no dia seguinte, 21, com horário e local a serem definidos. “Seguimos treinando duro porque as fases vão ficando mais difíceis, mas nossa equipe tem plenas condições de vencer é conquistar vaga para disputar a Superliga A no próximo ano”, disse o técnico.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021