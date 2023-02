Voleibol araucariense vence mais uma partida e segue invicto na Superliga B

Após garantir duas vitórias, em casa contra o Vôlei Futuro e fora contra o Goiás, o SMEL Araucária/Aspma/Berneck entrou em quadra no sábado (04/02) buscando defender a invencibilidade na Superliga B e focando na primeira colocação, no jogo contra o Niterói Vôlei. No começo da partida em casa o time enfrentou algumas dificuldades, principalmente em passar pelo bloqueio adversário.

Com o paredão formado, o adversário acabou crescendo na partida e fechou os dois primeiros sets (25/22 e 27/25). O Araucária não se entregou e partiu pra cima, buscando alternativas para desequilibrar o jogo e reverter a situação. O time da casa foi acertando as jogadas e conseguiu levar a decisão para o tie-break, vencendo o terceiro e quarto sets por 31×29 e 25×21, respectivamente. No set final, venceu o visitante por 15×09.

Segundo o técnico Everson Ribeiro, o time não está confiante em relação aos seus opostos, pois ainda não conseguiu contratar um grande nome para a posição e aposta em jovens garotos. “Mesmo tendo atletas excepcionais, estamos falando de uma Superliga, que do outro lado também tem atletas bons que estudam o jogo da mesma forma”, comentou Everson.

Ele disse ainda que a exemplo de jogos anteriores, a torcida foi um atleta a mais em quadra, apoiando e incentivando o time do começo ao fim. “O grupo se superou nessa partida, tivemos dois primeiros sets bem difíceis, precisando improvisar situações. Mostramos mais uma vez que o elenco está fechadinho querendo fazer algo a mais. O apoio da torcida foi espetacular e eles foram a grande diferença hoje”, complementou.

O próximo confronto do time araucariense será fora de casa, no sábado (11/02), às 19h, contra o APROV/Chapecó, nono colocado na Superliga.

Foto: Thaise Oliveira/FPV.