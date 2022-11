Voleibol da SMEL Araucária/Aspma/ Berneck é campeão do Paranaense Adulto

O domingo (20/11) foi de festa para os torcedores da SMEL Araucária/Aspma/Berneck, que se tornou bi-campeã do Paranaense Adulto de Voleibol Masculino – Série A, a principal categoria do Estado. A equipe jogou em casa, contra São José dos Pinhais, e venceu a grande final por 3X0, após uma campanha impecável. Com 12 jogos disputados, o Araucária terminou invicto, com apenas dois sets perdidos. O primeiro título da equipe de Araucária tinha sido em 2015.

“A equipe foi espetacular durante toda a competição, determinada e com uma obediência tática impecável, o que culminou no título da competição. Agradecemos o apoio da Prefeitura através da SMEL e da ASPMA e de todos os patrocinadores, pois sem vocês nada disso seria possível. É importante parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto e à nossa torcida que foi fiel e lotou o ginásio em todos nossos jogos”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Ele lembrou ainda que Araucária também é a atual campeã do Campeonato Regional, título conquistado no início deste mês. O município é referência nessa competição por ter conquistado o título diversas vezes. “Os próximos desafios dos meninos serão os Jogos Abertos do Paraná, que começam no próximo fim de semana e a Superliga B, que será em janeiro de 2023, comentou Everson.

Foto: Divulgação