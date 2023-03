Voleibol de Araucária disputará o bronze da Superliga B com o Neurologia Ativa

O voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck não tem mais chances de acesso à Superliga A. O time perdeu o segundo jogo da semifinal contra o Joinville Vôlei e agora só tem a chance de conquistar o bronze contra a equipe do Neurologia Ativa. O jogo será na quinta-feira (30/03), às 19h, em Goiânia, com transmissão pelo SPORTV.

Com a jornada chegando ao fim, o técnico Everson Ribeiro fez uma avaliação sobre a campanha da equipe nessa Superliga. “Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos nessa temporada, com lesões e desistência de atletas, conseguimos nosso melhor resultado até o momento, alcançando as semifinais da competição. Podemos conquistar a terceira colocação e é o que buscaremos nessa quinta-feira em Goiânia”, comentou.

Segundo ele, foi uma temporada espetacular se comparada com outras equipes, com investimentos muito superiores, que ficaram de fora das semifinais. “É o caso do Goiás Vôlei e do Manaus Vôlei, que investiram 10 a 15 vezes mais que a gente, com orçamento entre 1,2 e 1,5 milhão, e ficaram no caminho. Infelizmente tivemos o Joinville Vôlei como adversário na semifinal, a equipe mais estruturada e com maior investimento, montada para conseguir o acesso com atletas renomados de Superliga. A mas o que importa é que fizemos nosso melhor e estamos orgulhosos da nossa trajetória na competição”, reforçou Ribeiro.

Ele fez agradecimentos à torcida araucariense e a todos que apoiaram o projeto. “Nossa torcida apaixonada lotou e vibrou muito em nossos jogos e deu um lindo espetáculo nas arquibancadas. Nosso agradecimento especial a todos nossos patrocinadores e apoiadores, enfim, todos os envolvidos nesse projeto vitorioso e de sucesso, pois sem vocês nada disso seria possível. Continuaremos acreditando no esporte como ferramenta e fonte de inspiração para nossos jovens e crianças buscarem a vida saudável e o caminho do bem em nossa cidade e região”, declarou o técnico.

Foto: Thaise Oliveira.

