Voleibol de Araucária faz ajustes finais para estreia na Superliga B

A equipe de voleibol SMEL Araucária/Aspma/Berneck está aumentando o ritmo de treinos em quadra, de olho na estreia na Superliga B, no próximo dia 21 de janeiro. O jogo será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, às 19h, contra o Vôlei Futuro, de Araçatuba (SP). Os preparativos do time araucariense para a temporada 2023 começaram no dia 19/12. Na atual fase de treinos, o técnico Everson Ribeiro já está fazendo os ajusteis finais para definir o elenco.







“Nossa base será a mesma que disputou a Superliga B em 2022 e que também foi campeã paranaense. Contaremos com alguns reforços pontuais, entre eles um atleta bastante experiente, que está voltando agora e fará diferença na equipe. Importante frisar que nosso projeto é sempre focado em incentivar os jovens talentos, permitindo que ganhem experiência”, diz Everson.

Em 2022 a equipe SMEL Araucária/Aspma/Berneck encerrou sua participação na competição em 5º lugar e apesar de não ter conseguido acesso, assegurou a vaga para disputar a Superliga B 2023.