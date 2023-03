Voleibol de Araucária faz o primeiro jogo da semifinal nesta sexta-feira (17)

No sábado (11/03), o time de voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck fez sua última partida da fase classificatória da Superliga B contra a equipe do Joinville Vôlei e acabou perdendo por 3X0, com parciais de 17X25/20X25 e 20X25. Apesar da derrota, o time está nas semifinais, pois tinha garantido a vaga por antecipação.

O primeiro jogo da semifinal será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, contra o Joinville Vôlei na próxima sexta-feira (17/03), às 19h30. Na quarta-feira (23), Araucária volta a enfrentar o Joinville, às 19h, dessa vez na casa do adversário, no Ginásio do Centreventos Cau Hansen. O jogo terá transmissão pelo canal Sportv 2.

Foto de: Thaise Oliveira.

Edição nº.1354