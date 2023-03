Voleibol de Araucária perde segundo jogo da semifinal e dá adeus ao acesso à Superliga A

O voleibol masculino da SMEL Araucária/Aspma/Berneck perdeu o segundo jogo da semifinal da Superliga B na noite desta quinta-feira (32/03), contra o Joinville Vôlei e deu adeus ao acesso à Superliga A em 2024. O time perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 20×25 / 14×25 e 11×25 e disputará agora o 3º lugar contra a equipe Neurologia Ativa.

No primeiro jogo contra a forte equipe do Joinville a equipe araucariense já havia enfrentado dificuldades, visto que para disputar esta Superliga o adversário contou com reforço de atletas fortes, experientes em competições de nível nacional e internacional. Ainda assim, com muito empenho e garra, o Araucária fez uma excelente campanha e chegou muito próximo do acesso.

Foto: Thaise Oliveira – FPV.