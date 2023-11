Voleibol de Araucária se classifica para a semifinal dos JAP´s

O time SMEL/ARAUCARIA/ASPMA/BERNECK participou da primeira etapa da fase classificatória dos 65º Jogos Abertos do Paraná (JAP’s), realizados no último final de semana, dias 10, 11 e 12/11, em Pato Branco, e garantiu vaga para a semifinal da competição. O time jogou contra Capanema e perdeu por 2X1, depois enfrentou Nova Esperança e venceu por 2×0, e agora enfrentará o Ivaiporã na fase semifinal, que acontecerá em Pato Branco, no dia 25/11. Se vencer, segue para a disputa do título, que será no dia seguinte (26).

A fase classificatória contou com disputas em várias modalidades e reuniu cerca de 2 mil atletas e 480 técnicos e dirigentes de delegações para a primeira parte da etapa final.

Os JAPS integram a lista de 11 jogos oficiais promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEE), em parceria com as prefeituras. A competição reúne diferentes gerações, desde jovens a partir de 17 anos, até atletas de anos 70 anos ou mais.

Edição n.º 1389