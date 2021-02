Voleibol masculino de Araucária conquista a primeira vitória na Superliga B

Compartilhe esta notícia

A sorte virou e o time de voleibol masculino SMEL Araucária/ASPMA/Berneck conquistou sua primeira vitória na Superliga B, neste domingo, 14 de fevereiro. A equipe, que já vinha de duas derrotas, venceu o Niterói Vôlei Clube (RJ) de virada, por 3 sets a 1 (20/25, 25/19, 25/21 e 25/20), no ginásio do colégio Plínio Leite. O destaque do confronto ficou por conta do ponteiro Sibá, do Araucária, que foi eleito o melhor em quadra e levou o Troféu VivaVôlei. “Fiquei muito feliz com a vitória. Nossa equipe entrou muito bem taticamente, retomamos o jogo com muita vontade. Espero que seja a primeira vitória de muitas. O resultado serviu para nos deixar mais fortes e confiantes para os próximos compromissos dentro da competição”, contou Sibá.

O Técnico Everson Ribeiro disse que a equipe de Niterói é um pouco mais limitada tecnicamente do que as que o time enfrentou anteriormente (Brasília e Juiz de Fora). “Iniciamos o jogo errando bastante e por isso acabamos perdendo o primeiro set. A partir do segundo set, conseguimos impor nosso ritmo de jogo e vencemos os 3 sets seguintes. Foi uma boa atuação coletiva com destaque para vários atletas. Isso nos dá uma motivação extra para os próximos jogos e tentaremos buscar as vitórias jogando em casa agora”, comentou.

A equipe araucariense volta a jogar nesta quarta-feira, 17, às 17h, contra o Vôlei Futuro/Araçatuba de São Paulo. O jogo será em casa, no Ginásio do CSU.

