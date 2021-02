Voleibol masculino de Araucária vence o Vila Nova pela Superliga B

Compartilhe esta notícia

Foto: Thaise Oliveira/FPV

O SMEL Araucária/ASPMA/Berneck (PR) venceu mais uma disputa na Superliga B masculina 2021 neste domingo, 21 de fevereiro. A equipe superou o Vila Nova FC (GO), no ginásio CSU, por 3 sets a 1 (25/22, 22/25, 25/21 e 25/22). Segundo o técnico Everson Ribeiro, foi uma partida cheia de emoção, com vários rally’s e bolas cravadas. “O jogo foi muito equilibrado, definido nos detalhes”, disse.

O central Mikael, do time araucariense, fez bonito em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei. Agora o time retoma os treinos com força total, pois na quarta-feira, dia 24, tem novo confronto pela frente, dessa vez contra o Anápolis Vôlei (GO), em partida atrasada válida pela segunda rodada da Superliga B. O jogo será às 20h, novamente no ginásio, CSU, em Araucária.

Texto: Maurenn Bernardo