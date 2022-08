Voleibol masculino de Araucária vence São José dos Pinhais e lidera o Paranaense Adulto

O time de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck conquistou mais uma belíssima vitória na noite desta quarta-feira, 17 de agosto. Jogando em casa, a equipe venceu São José dos Pinhais por 3X0. Com mais este resultado positivo, a equipe araucariense soma12 pontos, com 4 vitórias, em 4 jogos, 12 sets jogados, sem perder nenhum, e é o líder absoluto do Campeonato Paranaense Adulto Masculino.

“Fizemos uma ótima partida e a equipe está de parabéns pela obediência tática. Nosso saque foi muito eficiente e facilitou nossa tomada de decisão em relação ao bloqueio e nosso contra-ataque funcionou perfeitamente. Aí o resultado foi o esperado, com uma boa vitória por 3×0 e a liderança da competição. Agradecemos aos nossos patrocinadores e a nossa calorosa torcida, que mais uma vez fez um grande espetáculo e nos apoiou muito”, disse o técnico Everson Ribeiro.

No próximo final de semana o Araucária terá mais dois jogos: no sábado (20) enfrentará o Toledo, às 18h, no Ginásio Hugo Zeni, e no domingo (21), jogará contra o Cascavel, às 16h, no Ginásio Ciro Nardi.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo