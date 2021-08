Voleibol masculino fará seu primeiro jogo no Paranaense neste domingo

Com um time formado por atletas das equipes de base, Araucária está pronto para sua estreia na competição. Foto: divulgação

A temporada de competições 2021/2022 vai começar e a equipe masculina de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck está afiadíssima para entrar em quadra e testar seu novo elenco, cuja maioria dos jogadores pertence às categorias de base. No próximo domingo, 15 de agosto, o time estreia no Campeonato Paranaense de Voleibol Adulto, jogando em casa, no Ginásio do CSU, às 10h, contra o PM Toledo/Prati Donaduzi/Avotol. O técnico Everson Ribeiro disse que iniciará o Estadual com o time Sub 19 em quadra, tendo apenas cinco atletas do adulto e, aos poucos, deverá reforçar a equipe. “No decorrer da competição iremos complementando o time, focando na Superliga B, prevista para começar em janeiro de 2022”, explicou.

O próximo jogo do Araucária no Paranaense será no dia 21 de agosto, às 18h, no CSU, contra o AAAEF/Londrina. No dia 18 de setembro, também jogando em casa, o time enfrentará o AMVP/Dom Bosco/Coopercard, às 18h, e no dia 19, às 16h jogará contra o AABB/Cascavel.

No dia 1º de outubro, às 20h, o Araucária terá como adversário o AVP-Palmasnet Sudati/PM, no jogo que acontece no Ginásio Monsenhor Engiberto/Palmas. No dia 3 de outubro, às 16h, na partida que acontece no Ginásio Ney Braga/São José dos Pinhais, o Araucária jogará contra o PM São José dos Pinhais. No dia 16 de outubro o adversário será o PM Arapongas, com jogo às 16h, no Ginásio Prof. Mauro Cassitas/Arapongas. O PM São Miguel do Iguaçu será o adversário do dia 17 de outubro, às 16h, no Ginásio Valter Marcon, e finalmente no dia 15 de novembro o Araucária jogará em casa novamente e enfrentará o PM Santa Helena/Asavolei, às 16h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021