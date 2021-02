Voleibol masculino perde sua segunda partida na Superliga B

Compartilhe esta notícia

Voleibol segue em busca da sua primeira vitória na competição. Foto: divulgação

O time SMEL Araucária/ASPMA/Berneck sofreu sua segunda derrota na Superliga B neste sábado, 6 de fevereiro, contra o JF Vôlei, em Contagem (MG). O time perdeu por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/18). Apesar do resultado, a equipe araucariense ainda tem muito chão pela frente, já que na competição, as equipes jogam em turno único e todas se classificam para as quartas de finais. “O objetivo é obter a melhor classificação possível, para enfrentar um adversário teoricamente mais fraco no mata-mata”, explica o técnico Everson Ribeiro.

Segundo ele, no momento em que saiu a chave de Araucária, foi possível prever que o time enfrentaria muitas dificuldades nos quatro primeiros jogos devido ao nível técnico dos adversários. “São times muito fortes, alguns favoritos ao título. Então nosso objetivo inicial na fase classificatória é fechar em quarto ou quinto lugar. Acho bem possível e estamos trabalhando para que isso aconteça”, disse Everson.

Sobre a partida contra o JF Vôlei, o técnico fez outra ressalva: “Enfrentamos uma ótima equipe, muito bem estruturada e que erra muito pouco, que fez 3 jogos e perdeu apenas 1 set e está na liderança da competição. Contra uma equipe assim, você precisa errar o mínimo possível e arriscar muito no saque. Infelizmente erramos absurdamente nesse fundamento, principalmente nos dois últimos sets. Aí não tem como fazer frente, diante do nível de competição. Ainda assim, fizemos um bom primeiro set, mas foi só. A lesão de nosso líbero titular no segundo set também contribuiu para desestabilizar a equipe. Ele teve uma lesão no ligamento calcâneo e terá que passar por procedimento cirúrgico”, lamentou.

Novatos

O elenco do SMEL Araucária/ASPMA/Berneck é composto basicamente por atletas bem jovens, apenas cinco deles com idade acima de 22 anos. “São atletas muito novos, alguns com pouca experiência, jogando sua primeira competição nacional, e por isso temos que trabalhar muito com eles, ensiná-los a conter a ansiedade dentro de uma competição de alto nível. Eles precisam de suporte para que cresçam durante o campeonato”, observou Everson.

No próximo sábado, dia 13, o time araucariense enfrenta o Brasília Vôlei, na casa do adversário, no sábado, dia 20, joga em casa, no Ginásio do CSU, contra o Vila Nova, e fecha a fase classificatória no dia 27, jogando contra o Unimed/Aero, na cidade de Natal.

No próximo dia 17, cumprindo um jogo da tabela que havia sido cancelado devido a casos positivos de coronavírus na equipe adversária, Araucária enfrentará o Anápolis. No dia 24 o jogo será contra o Vôlei Futuro, também remarcado devido à Covid 19. As duas partidas serão realizadas no Ginásio do CSU, em Araucária.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021